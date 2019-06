EURO UNDER 21 ITALIA BELGIO DI BIAGIO / Carica Di Biagio alla vigilia di Belgio-Italia, ultimo e decisivo match della fase a gironi degli Europei Under 21. L'unico risultato a disposizione degli azzurrini per continuare a sperare nelle semifinali sarà la vittoria. Il commissario tecnico ha presentato così la sfida del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: "È obbligatorio crederci.

Abbiamo tutte le possibilità per potercela fare. Il morale è buono e domani sarà al massimo, siamo già ripartiti dopo la. Ilè una grandissima squadra, che stranamente è a 0 punti, non sarà facile. Come affrontarli? Le soluzioni le abbiamo e ne abbiamo tante. Valuterò un paio di giocatori per capire se potranno essere presenti o meno. Metterei la firma per ripetere la prestazione vista contro la Polonia, migliorando ovviamente la precisione".