JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED/ Con il passare dei giorni il futuro di Paul Pogba sembra sempre più lontano dal Manchester United.

Stando infatti a quanto riportato dal 'Daily Star', anche i Red Devils avrebbero dato l'ok per un'eventuale cessione del centrocampista francese, in Premier League dall'estate di calciomercato del 2016. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti---> clicca qui!

Solskjaer quindi, non dovrebbe mettere i bastoni fra le ruote alle pretendenti per Pogba, fra le quali c'è anche la Juventus ora di Maurizio Sarri oltre al Real Madrid.