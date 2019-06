VIDEO INTER CALCIOMERCATO RISO SENSI / Nel lungo pomeriggio della sede dell'Inter, la dirigenza nerazzurra ha incontrato, insieme ad Antonio Conte, anche Giuseppe Riso agente, tra gli altri, di Stefano Sensi. "È andata bene, stiamo vedendo se si può impostare qualcosa. Vediamo, stiamo ragionando. Fortunatamente piace a tante squadre. Adesso abbiamo parlato con loro, vediamo cosa succede nelle prossime ore.

Ci sono buone sensazioni" ha dichiarato all'uscita della sede nerazzurra. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Riso ha poi parlato ai giornalisti presenti, tra cui anche l'inviato di Calciomercato.it, anche di Roberto Gagliardini, altro suo assistito: "Se ho parlato con Conte per Gagliardini? L'ho salutato e basta". Tornando poi su Sensi, l'agente ha affermato come l'affare sia sempre più vicino alla chiusura: i due club non sono distanti e l'affare può andare a buon fine, magari con l'inserimento di qualche contropartita tecnica in favore del Sassuolo.

Dall'inviato Giorgio Musso