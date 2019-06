INTER BORJA VALERO FIORENTINA/ Intervistato ai microfoni di 'ViolaNews.com', Alejandro Camano, procuratore di Borja Valero, ha parlato di calciomercato e del possibile futuro del centrocampista spagnolo attualmente all'Inter: "Ora il giocatore pensa soltanto ai nerazzurri, ha un altro anno di contratto e vuole essere pronto per il ritiro con Conte. La Fiorentina resta comunque la squadra del suo cuore".

Camano ha poi aggiunto: "Al momento però non ci sono trattative, ma sappiamo bene come nel mercato molte cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Poi ora in Viola c'è Pradè, abbiamo sempre avuto un gran rapporto con lui. Con Corvino invece non ci sarebbe stata nessuna possibilità, al precedente direttore sportivo Borja non piaceva".