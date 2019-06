OLYMPIQUE MARSIGLIA LOPEZ SERIE A / Nella rosa dell'Olympique Marsiglia, Maxime Lopez è senz'altro uno degli elementi più interessanti. Il giovane centrocampista, sotto contratto sino al 2021 con i transalpini, piace molto a diversi club europei e sarebbe finito, secondo quanto riportato da 'La Provence', nel mirino di un club di Serie A.

Niente nomi però fatti: si può soltanto ipotizzare dunque su quale possa essere il club interessato al giovane francese. Per caratteristiche fisiche e tecniche, sul ragazzo potrebbero esserci Milan, Inter o Roma, che stanno valutando profili simili per il proprio centrocampo. L'OM non è però intenzionato a svendere e per il ragazzo è intenzionato a chiedere 25 milioni di euro.