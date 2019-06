INTER CARNEVALI SENSI PINAMONTI / Intercettato all'uscita della nuova sede dell'Inter, dove si è svolto un summit di mercato con la presenza di Antonio Conte, l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha parlato così dei diversi nomi sul tavolo tra le due società: "Sensi-Inter? È appetito da grandi club. Milan? È un ragazzo che ha tante richieste, prima di darlo via ci pensiamo bene perché per noi è un giocatore molto importante.

? Non ci interessa, siamo messi già molto bene davanti.con la? No, assolutamente no". Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

L'ad neroverde ha poi proseguito: "Se ci interessa qualche giovane dell'Inter? Siamo sempre interessati ai giovani, se c'è qualche ragazzo importante cerchiamo di fare delle valutazioni. Se ho incontrato anche Conte? Sì, ci sono tutti in sede".