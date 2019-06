CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE SUSO / Ore calde per il mercato del Milan. Come riporta 'Sky Sport', in sede ci sono l'agente di Patrick Cutrone - ovvero Donato Orgnoni - e quello di Suso nonché Calabria, vale a dire Alessandro Lucci.

L'attaccante e l'esterno spagnolo potrebbero salutare il club rossonero in questo calciomercato estivo, dato che tutti e due non sembra essere delle priorità per mister. Per quanto riguarda il terzino, invece, la sua permanenza al Milan non è al momento in discussione.