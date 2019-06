CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA FLORENTINO / La Juventus non molla Paul Pogba e nei prossimi giorni potrebbe muovere altri passi concreti con il Manchester United.

Il centrocampista francese di recente ha ribadito anche pubblicamente di voler lasciare i Red Devils, confermandosi come uno dei nomi più caldi del calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

Valutato non meno di 120 milioni di euro dalla squadra inglese, il campione del Mondo da un lato è attratto dalla possibilità di essere allenato dal suo idolo Zidane, dall'altro dal richiamo di Torino. Il ritorno in Italia, oltre che dal gradimento di Raiola e del calciatore, potrebbe essere favorito anche dalla situazione del Real Madrid. Dopo le spese folli sin qui effettuate per Militao, Jovic, Hazard e Mendy, i Blancos hanno l'esigenza di fare cassa e per questo Florentino Perez, secondo 'El Mundo Deportivo', ha detto ai suoi dirigenti din non avere fretta, a costo di portare avanti la trattativa fino a fine agosto. Un temporeggiamento che potrebbe rivelarsi un assist al bacio per Agnelli e Paratici.