CALCIOMERCATO INTER VERTICE CONTE SOCIETA' / Vertice di mercato in casa Inter. Stando alle informazioni raccolte dall'inviato di Calciomercato.it, il summit è in corso nella nuova sede a Porta Nuova. Presente, per la prima volta nella nuova 'casa' interista, anche Antonio Conte, arrivato in macchina come il ds Ausilio. Potrebbe esserci anche l'ad Marotta, certa invece la presenza pure del vice ds Baccin. I nomi 'caldi' del summit saranno quelli di Barella, Lazaro, Dzeko e Lukaku. Il tecnico e la dirigenza potrebbero affrontare pure l'argomento cessioni, su tutte quella di Mauro Icardi.

Dall'inviato Giorgio Musso