CALCIOMERCATO INTER VERTICE CONTE SOCIETA' / Vertice di mercato in casa Inter. Stando alle informazioni raccolte dall'inviato di Calciomercato.it, il summit è in corso nella nuova sede a Porta Nuova. Presente, per la prima volta nella nuova 'casa' interista, anche Antonio Conte, arrivato in macchina come il ds Ausilio. Potrebbe esserci anche l'ad Marotta, certa invece la presenza pure del vice ds Baccin. I nomi 'caldi' del summit saranno quelli di Barella, Lazaro, Dzeko e Lukaku.

Il tecnico e la dirigenza potrebbero affrontare pure l'argomento cessioni, su tutte quella di Mauro.

Presente nella nuova sede nerazzurra anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Il principale nome sul tavolo è quello di Stefano Sensi, che piace anche all'Inter, mentre il club neroverde è sulle tracce dei giovani Gravillon e Pinamonti, entrambi di proprietà dei nerazzurri. Successivamente, anche Giuseppe Riso, agente di Sensi e di Gianluca Mancini dell'Atalanta, ha raggiunto la sede. Possibile nuovo confronto con la dirigenza anche per Gagliardini e Dimarco, altri assistiti del procuratore: come anticipato da Calciomercato.it, il terzino di rientro dal Parma è tra le possibili contropartite dell'Inter per arrivare a Barella. Al centro dei discorsi tra le parti dovrebbe però esserci Sensi, nome al momento più 'caldo' in ottica nerazzurra.

Dall'inviato Giorgio Musso