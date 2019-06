CALCIOMERCATO SERIE A BUKSA / Potrebbe essere in Serie A il futuro di Adam Buksa. Il giovane bomber polacco del Pogon Szczecin, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, vanta infatti diversi estimatori nel nostro massimo campionato: dalle genovesi Genoa e Sampdoria, che negli ultimi anni hanno puntato molto e ottenuto altrettanto dai calciatori polacchi, alla neopromossa Brescia fino a Bologna e Udinese.

23 anni il prossimo 12 luglio, Buksa è un centravanti moderno nel giro della Nazionale maggiore e soprattutto dell'Under 21 che mercoledì sera ha sconfitto 1-0 l'Italia nell'di categoria. Il classe '96 è entrato al quarto d'ora finale della sfida andata in scena al 'Dall'Ara' di Bologna. Nella scorsa stagione ha messo a segno 11 gol e sfornato 4 assist, il prezzo del suo cartellino si aggira sui 3,5-4 milioni ma potrebbe essere soggetto a variazioni a seconda del club e in base a come si concluerà il suo percorso all'Europeo.