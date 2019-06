NAPOLI ROMA MANOLAS PEZZELLA / Nonostante un accordo già raggiunto tra Napoli e Manolas, la fumata bianca per il passaggio del difensore greco in Campania tarda ad arrivare. Forte di una clausola da 36 milioni di euro, la Roma non sembra al momento intenzionata a concedere sconti, mentre le ultime uscite di De Laurentiis hanno reso pubblica la volontà del presidente azzurro di risparmiare qualcosa su quella cifra anche tramite l'inserimento di una contropartita tecnica come Diawara.

Il 28enne giallorosso resta l'obiettivo principale della dirigenza partenopea che, tuttavia, sta continuando a guardarsi attorno per sondare anche altri profili.

In tal senso va letto anche il ritorno di fiamma per German Pezzella. Dopo i contatti avuti a cavallo tra maggio e giugno, infatti, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it il Napoli ha deciso di riaprire il dossier relativo al difensore argentino, acquistabile dalla Fiorentina per una cifra molto inferiore rispetto a quella prevista dalla clausola di Manolas. Se la situazione con i capitolini non dovesse sbloccarsi a breve, Giuntoli cercherebbe di aprire un tavolo di trattativa con la nuova dirigenza gigliata.