Juventus, Cabrini avvisa Sarri: "Deve fare suo il Dna bianconero"

JUVENTUS CABRINI SARRI - "Sarri è stato molto chiaro: è venuto alla Juventus per vincere. Il club ha voluto dare una ventata di novità per provare a conquistare la Champions League, anche se è sempre molto difficile". Pensieri e parole di Antonio Cabrini.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Intervistato da ' sportnews.eu ', l'ex bandiera bianconera ha parlato del nuovo tecnico presentato ieri in conferenza stampa. "Non credo sia una scommessa:è assolutamente da Juve. I tifosi devono stare tranquilli. La società non rischia mai, va sul sicuro. Certo, il club bianconero ha un Dna ben definito e chi arriva deve farlo suo, sposare una certa mentalità. Alla fine conteranno i risultati".