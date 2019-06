CALCIOMERCATO INTER MILAN KOVACIC - L'ingresso nella dirigenza di Boban ha comportato sul mercato una virata del Milan verso la Croazia. Come anticipato da Calciomercato.it, i rossoneri hanno bussato in casa Real Madrid per avere informazioni su Modric e soprattutto Kovacic.

Se da un lato svanisce la pista che porta al Pallone d'Oro, troppo in là con gli anni e con un ingaggio eccessivo, dall'altro prende corpo quella che porta al centrocampista reduce da una stagione in prestito al Chelsea. Suda tempo ha messo gli occhi l', che pensa di riportarlo ad Appiano Gentile ma che lo considera un 'piano B' rispetto ad altri mediani come. E allora il Milan, secondo 'Sport Mediaset', ne approfitta per trattare con il suo entourage sulla base di un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Il problema è rappresentato da: il presidente blancos spinge per la cessione a titolo definitivo per 50 milioni.