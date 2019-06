Verona, idea Rispoli per la difesa

VERONA RISPOLI PALERMO / Il Verona è a caccia di rinforzi per affrontare al meglio la stagione in Serie A. I gialloblu - stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' - sarebbero sulle tracce di Rispoli. Il terzino si libera il 30 giugno dal Palermo e il Verona avrebbe fatto passi importanti per chiudere la trattativa.

