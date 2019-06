Calciomercato Juventus, Wan-Bissaka pronto a battere il record

CALCIOMERCATO JUVENTUS WAN-BISSAKA / Con Joao Cancelo tra i possibili partenti ed una trattativa con il Manchester City che sembra a buon punto, la Juventus è alla ricerca di un terzino destro. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Aaron Wan-Bissaka, esterno inglese impegnato con la Nazionale nell'Europeo Under 21.

Ma i bianconeri rischiano di arrivare troppo tardi: come riportano i tabloid britannici, infatti, ilè pronto a battere il proprio record di spesa per un difensore, mettendo sul piatto 60 milioni di sterline (66-67 milioni di euro, ndr) per strapparlo al. Anche il Ct degli 'Young Lions' conferma che la trattativa con i 'Red Devils' è a buon punto: "Queste voci lo distraggono - ha detto- Ma sarebbe stupido chiedere ad un ragazzo che ha sempre giocato nel Palace di non pensarci...".