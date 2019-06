Calciomercato Juve, futuro Zaniolo: l'annuncio della mamma!

CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO JUVE MAMMA / Nicolò Zaniolo continua ad essere al centro di diversi rumors di calciomercato. Il giovane talento della Roma piace in Inghilterra dove il Tottenham si è fatto avanti con un'offerta importante ma anche in Italia. L'ex Primavera dell'Inter è infatti finito nel mirino della Juventus che per averlo ha messo sul piatto anche il cartellino di Higuain. La priorità di Zaniolo, al momento, però, sembra essere la Roma.

A confermalo è la madre Francesca: "Attorno a mio figlio commenti troppo esagerati - ammette ai microfoni di 'ReteSport' - Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà. Conrapporto splendido, ma il suo addio non influirà sulle scelte di Nicolò".

MISTER - "E' un ragazzo molto tranquillo che ha avuto un successo improvviso e non è stato facile gestirlo psicologicamente. Ma non c'entra il contratto. Un ragazzo come lui ha bisogno anche di un allenatore psicologo, e Di Francesco lo è stato. Con il nuovo allenatore tutto questo è venuto un po' meno. Fonseca? Non so se si sono sentiti, ma credo ancora no"