Sampdoria, due nuove idee per Di Francesco

CALCIOMERCATO SAMPDORIA BANI KUDUS - In attesa dell'ufficialità, Eusebio Di Francesco è già in contatto con la dirigenza della Sampdoria per decidere le strategie di mercato.

I blucerchiati sono alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti e sono molto attivi soprattutto in attacco, dove si valutano i vari, Caprari e non solo. Ma il club ligure è al lavoro anche per il pacchetto arretrato, dove secondo il 'Corriere dello Sport' si starebbe pensando adel Chievo in caso di partenza di Ferrari. A centrocampo invece, stando a quanto si legge su 'Tuttosport', la Samp valuta un colpo in prospettiva: il 18enne ghanesedel Nordsjaelland.