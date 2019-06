Juventus, affare Joao Felix: 130 milioni di euro!

CALCIOMERCATO JUVE REAL ATLETICO JOAO FELIX / Il Real Madrid ha provato a soffiare alla concorrenza JoaoFelix. Mendes è volato a nel capoluogo spagnolo per chiudere l'affare con i cugini dell'Atletico. Un affare che andrà in porto, in breve tempo, con il pagamento della clausola di 120 milioni di euro.

I Blancos, però, come riporta 'Marca' - avrebbe messo sul piatto un'offerta di ben, 80 fissi 50 variabili. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Un'offerta che non basterà, però, a portare il talento portoghese, accostato con forza anche alla Juventus, al Real.