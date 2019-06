CALCIOMERCATO SERIE A NAKAMBA - Questa sera alle ore 22 a Il Cairo prende il via la 32esima edizione della Coppa d'Africa. I padroni di casa dell'Egitto, tra i favoriti alla conquista del titolo continentale, ospitano lo Zimbabwe nella gara inaugurale del gruppo A. Sugli spalti dello stadio 'El-Qahira El-Dawly', secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ci saranno gli scout di diversi club sia italiani che stranieri.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Osservato speciale è Marvelous, 25enne mediano dei 'Guerrieri' che milita attualmente in Belgio con ilcon cui è sotto contratto fino al 2021. Classico centrocampista incontrista, il suo nome è finito sul taccuino di, ma anche die non solo. Le società italiane, tuttavia, dovranno fare i conti con la concorrenza di quelle inglesi che hanno già mosso i primi passi per portarlo in