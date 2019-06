Roma, non tramonta l'idea Mancini

CALCIOMERCATO MANOLAS ROMA MANCINI / Il possibile addio di Manolas, porta la Roma a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi difensori. Il club giallorosso ha mostrato il proprio interesse per Marc Bartra del RealBetis ma in giornata torna forte un vecchio pallino.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La Roma - come riporta 'Sky Sport' - è tornata a pensare a Gianluca, che però non sembra convincere in pieno tutta la dirigenza. Piace, inoltre Williamdel St. Etienne.