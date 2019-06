CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN CENTROCAMPO / Quando è ormai vicino l'inizio ufficiale del calcimercato estivo, le squadre italiane vagliano i profili più idonei per il centrocampo. Reduci dal cambio di panchina, tutte le 'big' storiche vogliono regalare ai nuovi allenatori pezzi pregiati per uno dei reparti più importanti in assoluto. Tra le più attive c'è sicuramente la Juventus ma, con il riassetto societario, anche il Milan sta dando un'accelerata alle sue operazioni. Inter e Roma, infine, non restano alla finestra: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro sui nomi più caldi del momento: da Pogba e Rabiot per la Juventus a Torreira per il Milan, Barella per l'Inter e Bennacer per la Roma, i colpi a centrocampo in Serie A.

Juventus, da Pogba a Rabiot: ultime sul centrocampo

Già preso Ramsey a costo zero, la Juventus cerca altri elementi validi per il gioco di Sarri. Come anticipato dalla nostra redazione, l'obiettivo primario della Juve presta Pogba, per il quale sono continui i contatti sull'asse Nedved-Raiola: i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto 100 milioni di euro, ma bisogna fare i conti con la valutazione al rialzo del Manchester United e il forte interesse di Zidane, che lo vuole nel suo nuovo Real Madrid.

Inter, da Barella a Kovacic: tra sogno e realtà

Tra le alternative di lusso c'èdella, valutato daoltre i 70 milioni di euro; la recente proposta dal(45 milioni di euro più 10 di bonus) non sembra impensierire più di tanto i bianconeri, che restano vigili e valutano un possibile affondo. Intanto, come già riportato da Calciomercato.it, la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per il colpo Rabiot della Juventus , considerato l'incontro in programma tra le parti: il francese potrebbe firmare un contratto fino al 2024 a 7 milioni di euro netti a stagione.

Il profilo che piace alla nuova Inter di Conte è Nicolò Barella, mediano cagliaritano e della Nazionale Under 21. Ieri a Milano era presente Carli, Ds del Cagliari: possibile un nuovo incontro coi nerazzurri per sbloccare l'affare; i sardi partono da una valutazione di 50 milioni, Marotta da una proposta da 33-36 più bonus con l'inserimento di almeno un paio di contropartite tecniche (Dimarco su tutti). Se i cugini milanisti sembrano intenzionati a tentare la beffa per Barella, i nerazzurri potrebbero fare lo stesso con Sensi del Sassuolo, altro nome caldo degli ultimi giorni e seguito da tempo dai rossoneri. I sogni, infine, portano a Madrid, dove Kovacic non sembra rientrare nei piani di Zidane: il suo ritorno sarebbe un'operazione molto gradita, ma bisogna fare i conti con la valutazione da almeno 50 milioni di euro.

Milan, da Torreira a Paredes: rinforzi a centrocampo

Rinforzato il reparto con Krunic, il Milan valuta ulteriori innesti da regalare a Giampaolo. Il sogno rossonero è Torreira dell'Arsenal, valutato circa 35 milioni di euro: il talento piace molto al nuovo tecnico, che ebbe modo di farlo crescere con la maglia della Sampdoria. Altra pista calda è quella che porta a Veretout della Fiorentina, per il quale si può chiudere a 23 milioni di euro. Per arrivare a Sensi del Sassuolo, come accennato, bisognerà fare i conti con l'Inter, mentre per Pellegrini della Roma si potrebbero versare i 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Proprio per un ex giallorosso sembra aprirsi uno spiraglio: Giampaolo potrebbe accogliere Paredes del PSG, che non sembra rientrare nei piani di Leonardo. Infine, un calciatore gradito da Boban è Moro della Dinamo Zagabria, croato classe 1998.

Roma, da Bennacer a Fer: colpo a centrocampo

Anche la Roma è alla ricerca di nuovi taselli per la zona nevralgica. Tra i profili che si stanno valutando, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, c'è quello di Leroy Fer, 29enne olandese che il 30 giugno prossimo si svincolerà dallo Swansea. Fonseca potrebbe essere attratto anche dalla tecnica di Bennacer, talento scuola Arsenal messosi in mostra con la maglia dell'Empoli. Proseguendo sulla scia della qualità, inoltre, non è da escludere un tentativo per van de Beek, campione dell'Ajax classe 1997 valutato oltre i 50 milioni di euro. La sua alternativa è Florentino Luis del Benfica, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.