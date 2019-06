Roma, addio Olsen: quante offerte sul tavolo!

ROMA OLSEN WERDER BREAM COPENAGHEN / Nonostante una stagione complicata non mancano le offerte per Olsen. Il portiere svedese è pronto a lasciare la Roma: su di lui si sono mosse diverse squadre della Premier League ma piace anche in Germania.

Su Olsen - stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - ci sarebbe ilma non va esclusa la pista che lo riporta al. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La Roma valuta il suo portiere