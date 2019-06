Bologna, via Nagy e Donsah: ecco il sostituto

CALCIOMERCATO BOLOGNA NAGY DONSAH PRCIC - Il Bologna si appresta a rivoluzionare il reparto mediano a disposizione di mister Mihajlovic.

In partenza ci sarebbero sia il 24enne ungherese Adam, che secondo il 'Corriere di Bologna' sarebbe finito nel mirino del, che il 23enne ghanese Godfred, destinato anche lui in Turchia dove piace al. In entrata invece, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', i felsinei starebbero pensando al 25enne bosniaco di origini francesi Sanjin, reduce da una stagione in prestito alloma il cui cartellino appartiene al. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperienze ale al