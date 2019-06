Calciomercato Juventus, caso Rabiot: Barcellona al contrattacco

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT - Da mesi il nome di Adrien Rabiot, centrocampista francese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Paris Saint-Germain, tiene banco in materia di calciomercato, specie in chiave Juventus.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Inizialmente ilsembrava in netto vantaggio per assicurarsi il giocatore a parametro zero, tanto che secondo quanto riportato da 'Sky Sport Italia' il club catalano gli avrebbe fatto firmare un precontratto da rendere poi ufficiale a partire dall'1 luglio, con tanto di penale in caso di mancato accordo finale. Una ricostruzione che, stando al quotidiano spagnolo 'Sport', sarebbe stata seccamente smentita dai blaugrana: nessun risarcimento è dovuto al mediano transalpino. Intanto, come anticipato da la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il passaggio di Rabiot alla Juventus , dal momento che è in programma un incontro tra le parti in causa.