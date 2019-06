Lazio, 'saudade' Luis Alberto

CALCIOMERCATO LAZIO SIVIGLIA LUIS ALBERTO / LuisAlberto è al centro del progetto Lazio, con Inzaghi che lo ritiene un punto fermo della squadra ma il suo futuro resta tutto da scrivere.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il calciatore sarebbe, infatti, tentato di far ritorno in Spagna: il cuore - come riporta la Gazzetta dello Sport - continua a battere forte per il Siviglia, dove tutto ebbe inizio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il problema - come sempre - sarà trattare con, che valuta il suo talento ben