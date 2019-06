Chinese Super League su DAZN, le prime gare in streaming

DAZN CHINESE SUPER LEAGUE / Aumenta l'offerta di calcio internazionale da parte della nuova emittente streaming DAZN. E' stata infatti sancita l'acquisizione dei diritti della Chinese Super League per le stagioni 2019 e 2020. Nel campionato cinese, come noto, vari volti passati del campionato italiano, come Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi, Graziano Pellè ed altri ancora.

Le prime partite trasmesse da DAZN, in diretta e on demand, saranno due match della 14esima giornata: venerdì alle 13:35, mentre sabato, sempre alle 13:35,. La Chinese Super League si aggiunge dunque ai numerosi contenuti di calcio internazionale di DAZN. L'emittente è visibile, come ricordiamo, per pc, smartphone, smart tv e tablet. Sconsigliamo lo streaming gratuito offerto da portali come Rojadirecta per la bassa qualità audio e video del servizio offerto da tali siti, che oltretutto sono non legali.

