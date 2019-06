Fiorentina, colpo in attacco: sogno El Shaarawy

CALCIOMERCATO FIORENTINA EL SHAARAWY ROMA / La Fiorentina, con Rocco Commisso, sogna in grande e punta al rilancio, dopo alcune annate deludenti.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Non solo l'intenzione di trattenere i migliori giocatori come, ma anche quella di fare grandi acquisti per tornare competitivi per l'alta classifica. 'Tuttosport' rivela che tra gli obiettivi dei viola ci sarebbe anche. L'attaccante è reduce da un'ottima stagione con la, ma è in scadenza nel 2020 e al momento la trattativa per il rinnovo coi giallorossi sembra difficile.