CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI BARCELLONA / Pur avendo necessità di almeno una cessione pesante per le casse del club, il Milan intende trattenere alcuni giocatori a tutti i costi. Tra questi, Alessio Romagnoli, ritenuto incedibile dai rossoneri.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Come riportato da 'Tuttosport', che cita fonti spagnole, ilsi sarebbe fatto avanti con un'offerta piuttosto importante, didi euro cash più un giocatore tra quelli in esubero nel club blaugrana. Il Milan ha risposto seccamente di no: il difensore non si tocca. Calciomercato.it ha intervistato Nerozzi del 'Corriere della Sera', secondo cui Romagnoli sarebbe il colpo ideale per la Juventus