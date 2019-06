CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI / Torna a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, tra campo e mercato, ha fatto il punto su passato, presente e futuro del suo club. Inevitabile partire dal trasferimento di Sarri alla Juventus: "Maurizio è bravo, ci avevo visto lungo. Non sono sorpreso, il calcio non è più un mondo di bandiere. Qui da noi non ha vinto e magari non vince neanche a Torino - le sue parole al 'Corriere della Sera' - Ognuno fa quel che vuole ma si assume la responsabilità. Non ho mai creduto all’amore assoluto di Sarri e il tempo mi ha dato ragione. Lavora 15 ore al giorno e per lui esiste solo il campo.

Non ha tempo per i rapporti umani, almeno nell’ambito lavorativo. Credo che in tre anni a Napoli non abbia mai partecipato a una cena di gruppo coi suoi calciatori".

Il presidente ha poi analizzato le voci di mercato: "I nomi sul tavolo sono tanti. Carlo mi ha chiesto James Rodriguez, proviamo ad accontentarlo. Lozano e Manolas? Si, ma ci sono anche altri giocatori che seguiamo. Lasciateci lavorare, partiamo comunque da una buona base. Ai napoletani dico di fidarsi di chi finora non li ha mai traditi". Infine, l'annuncio sulla possibile cessione del club: "Ho avuto offerte importanti, non ho mai ceduto e resto perché ci credo. Magari un giorno... Ma lo lascerei solo ai miei figli".