Calciomercato Juventus, doppio assist per Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED REAL MADRID / Difficile, ma non impossibile. La Juventus continua a sognare il grande ritorno di Pogba, per stessa ammissione del ds Paratici ieri, alla conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Secondo 'Tuttosport', i bianconeri possono contare su due fattori per coltivare il colpaccio.

La volontà di Pogba di lasciare ilè palese. C'è la concorrenza del, ma per adesso Florentinonon sembra voler assecondarenel desiderio di acquistare il francese. In più, un altro assist indiretto può arrivare dall'Adidas, sponsor tecnico sia della Juventus che del centrocampista francese, fattore che può dare sicuramente una mano ai campioni d'Italia nelle negoziazioni.