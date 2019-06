Calciomercato Inter, ultimatum Lukaku

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / L'Inter è disposta a tutto per regalare ad Antonio Conte il centravanti di primo livello che il nuovo tecnico ha chiesto. L'oggetto del desiderio, non è un mistero, è Romelu Lukaku, con il quale la 'Gazzetta dello Sport' conferma l'avvenuta intesa.

Il giocatore dovrebbe guadagnare in nerazzurro le stesse cifre che avrebbe percepito al, vale a dire un ingaggiodi euro. Il giocatore è convinto della destinazione e a questo punto fa pressione sui Red Devils. Vuole che la sua situazione sia definita prima del tour estivo degli inglesi, attesi il 13 luglio a Perth, in Australia, per il primo impegno stagionale. Due le difficoltà da superare: lo United non recede da una richiesta di circa 80 milioni di euro, in più l'Inter prima di poter lanciare l'assalto decisivo dovrà mettere a segno una serie di cessioni.