ATALANTA BUFFON PSG JUVENTUS/ Resta ancora da definire il futuro di Gianluigi Buffon. Il portierone ex Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto con il PSG e si prepara per una nuova avventura. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', all'estremo difensore di Carrara sarebbe arrivata un'offerta dal Porto ma non solo.

L'Atalanta infatti, che giocherà la Champions League, sarebbe stata la squadra più interessata a Buffon negli ultimi giorni. Il campione del Mondo nel 2006 potrebbe così giocare ancora la massima competizione continentale, anche se al momento l'unica offerta sarebbe proprio quella dei lusitani.