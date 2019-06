AREZZO MATERAZZI INTER MOURINHO/ Marco Materazzi, ex giocatore dell'Inter e campione del Mondo nel 2006, potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Arezzo.

Stando a quanto riportato da 'AmarantoMagazine.it', il club toscano si sarebbe fatto avanti per Matrix, come riportato anche dal suo direttore generale: "Non ha escluso quest'idea ma al momento ha altre opportunità". Per le ultime notizie di calciomercato---> clicca qui!

In merito ha parlato anche il presidente degli aretini, Giorgio La Cava, che ha rivelato la possibilità di vedere Materazzi all'interno dello staff di Josè Mourinho nella sua prossima avventura.