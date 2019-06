NAPOLI INGLESE FIORENTINA/ La Fiorentina sarebbe pronta a fare davvero sul serio per Roberto Inglese, attaccante che tornerà al Napoli al termine del prestito al Parma di D'Aversa.

Il centravanti ex Chievo, stando a quanto riportato da 'ViolaNews.com', gradirebbe un eventuale trasferimento in Toscana lasciando il club azzurro, dove sarebbe difficile trovare minuti importanti. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Resterebbe da definire l'accordo con il Napoli di De Laurentiis, non particolarmente disposto a privarsi facilmente di Inglese, uno dei migliori del Parma nella stagione appena trascorsa.