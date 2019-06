CALCIOMERCATO MILAN REAL MADRID MODRIC ISCO CEBALLOS / Il Milan si muove per rinforzare la squadra da consegnare al nuovo tecnico Marco Giampaolo. Paolo Maldini e Boban sono attivissimi e in giornata sono volati a Madrid per incontrare il Real.

Nel pomeriggio si sono susseguiti i nomi dei possibili affari: i sogni si chiamano Isco e Ceballos, profili che esaltano la tifoseria e che darebbero nuova linfa al centrocampo. Il costo dei cartellini per è alquanto elevato. Altri profili di cui le parti avrebbero potuto parlare portano direttamente in Croazia: il Real che punta forte su Eriksen e Pogba potrebbe liberare anche Kovacic e Modric per il Milan. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Da tenere in considerazione, infine, anche i profili di Mariano Diaz, Sergio Reguilon e Odegaard.