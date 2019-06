MILAN PRANDELLI PIATEK/ Cesare Prandelli, ex allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni dell''ANSA' di calciomercato e, più in particolare, della cessione nella finestra di gennaio di Krzysztof Piatek al Milan: "In questa società si potevano fare grandi cose, peccato.

Non ho avallato la cessione, parlando di campo non l'avrei mai fatta ma poi ci sono anche delle esigenze di bilancio".

Prandelli ha poi aggiunto: "Quando abbiamo avuto una striscia di risultati utili consecutivi, a qualcuno la disposizione tattica non andava bene, ma la squadra era stata costruita diversamente in estate".