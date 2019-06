Juventus, svolta De Ligt: sorpresa dalla Francia!

CALCIOMERCATO JUVE REAL DE LIGT PSG / E' ancora tutto da scrivere il futuro di Matthijs De Ligt. Il difensore messosi in luce con la maglia dell'Ajax nel corso dell'ultima stagione, è finito nel mirino dei grandi club. Lo vogliono praticamente tutte le super potenze del calcio, a partire dalla Juventus che da tempo ha messo gli occhi sull'olandese.

Portarlo in Italia non sarà, però, per nulla facile: il Psg è in forte pressing su De Ligt ma anche i francesi non sono al sicuro. Come riportano in Francia, infatti, ilvuole provare a beffare la concorrenza. I blancos - stando a quanto riportato da 'RMCSport' - avrebbero sondato il terreno per capire se ci sono ancora i margini per tentare l'inserimento. Nonostante le smentite, inoltre, anche ilnon avrebbe mollato la presa.