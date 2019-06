SASSUOLO SCAMACCA GENOA SPAL/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', al centro della sessione estiva di calciomercato del Sassuolo potrebbe esserci Gianluca Scamacca.

Il giovane attaccante dell'Italia Under 20, in evidenza al Mondiale con gli azzurrini di, sarebbe entrato nel mirino di Genoa e SPAL per la prossima stagione. Per le ultime notizie sulla sessione estiva di calciomercato---> clicca qui!

Gianluca Scamacca, dotato di un grande fisico, può vantare anche una buona tecnica come testimoniato dal super gol realizzato nella semifinale con l'Ucraina, poi sfortunatamente annullato per un fallo offensivo.