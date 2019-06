Real Madrid, Benzema-Neymar: coppia... social

REAL MADRID BENZEMA NEYMAR BARCELLONA / Futuro tutto da scrivere per Neymar. Il calciatore brasiliano è al centro di diversi rumors che lo portano lontano dal Psg: il calciatore, che non ha potuto disputare la Coppa America a causa di un infortunio, è stato accostato con decisione sia al RealMadrid che al Barcellona. Si preannuncia dunque un derby di mercato tutto spagnolo per aggiudicarsi uno dei calciatori più forti.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Dai social una foto pubblicata da Benzema potrebbe alimentare ancora di più i rumors di calciomercato : l'attaccante del Real ha, infatti, pubblicato uno scatto che lo immortale insieme proprio a Neymar. Una coppia su Instagram e presto anche sul campo?