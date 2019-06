CALCIOMERCATO MILAN ISCO REAL MADRID / La missione a Madrid di Maldini e Boban accende il mercato del Milan: dopo le indiscrezioni su Ceballos, dalla Spagna arrivano notizie su un tentativo dei rossonero per Isco, un altro dei possibili calciatori in uscita dalla squadra di Zidane.

Su 'marca.com' si legge dell'interesse dei rossoneri per il calciatore, per il quale però non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Il futuro di Isco è lontano dal Real, questo il piano della società spagnola che ha bisogno di incassare dopo aver chiuso colpi per 300 milioni di euro. Il nome dinon è nuovo per il Milan e in generale le italiane ma il suo approdo alla corte diappare economicamente difficile, considerato costo del cartellino, ingaggio e necessità da parte del club rossonero di non sforare i paletti del fair play finanziario.