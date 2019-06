CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO / Prosegue la trattativa tra Juventus e Manchester City per Joao Cancelo. Stando a 'Sky Sport' la prossima settimana potrebbe essere importante se non decisiva per la fumata bianca.

I bianconeri puntano ad ottenere 60 milioni di euro, mentre il club inglese sta provando a strappare un prezzo più basso mettendo sul piatto il cartellino del terzino brasiliano, ormai definitivamente mollato dall'