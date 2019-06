CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Seguito dalla Juventus, che ha proposto uno scambio con Higuain, Nicolò Zaniolo sta disputando gli Europei Under 21 con l'Italia. Il suo futuro è ancora incerto, anche se la Roma e il calciatore vorrebbero continuare insieme e rinnovare il contratto in essere. Anche di questo ha parlato a 'Centro Suono Sport', il papà del 19enne giallorosso, Igor: "Ha un contratto di quattro anni, non vedo motivo di pensare che vada via. Poi se ci sono altri problemi societari non dipende da lui: ha 4 anni di contratto e non vedo motivo per cambiare.

Al momento non sappiamo ancora con chi parlare, il direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato, appena messo apposto l'organigramma della società sicuramente saremo i primi ad essere chiamati".

Igor Zaniolo continua: "Critiche? Sono due anni che non fa vacanze, l'anno scorso giocava in Primavera, si è ritrovato a vivere di tutto a livello emozionale, ci sta che arrivi un po' scarico a fine anno, un calo di rendimento, poi a volte a mio giudizio ha giocato fuori ruolo. Ci vuole equilibrio, dal dargli la maglia numero 10 a definirlo un bluff, mi sembra esagerato. Ruolo? Secondo me lui dovrebbe giocare a sinistra nel suo piede, come mezzala in un centrocampo a tre. Diversi tecnici lo considerano tale, soprattutto Mancini. Poi nella Roma con Di Francesco e Ranieri per necessità si è adattato in altri ruoli, ha un impatto fisico importante ci sta che venisse adattato sulla fascia rispetto ad altri ragazzi, ad esempio Pellegrini non poteva finire sulla fascia".