CALCIOMERCATO INTER BARELLA / "Non penso al mercato".

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

In conferenza stampa, all'indomani del ko contro lache mette a rischio il prosieguo del cammino all'dell'under 21, Nicolòha dribblato la domanda sul proprio futuro che molto probabilmente sarà all' Inter - con la quale ha già un accordo - nonostante la trattativa per il suo cartellino tra i nerazzurri e ilstia vivendo un momento di empasse: "Il mio prezzo? Lo fa la società, non io - ha risposto il classe '97 - Ripeto, in questo momento non penso al mio futuro, l'Europeo è un'occasione troppo importante per leggere giornali o pagelle".