MANCHESETER UNITED AUBAMEYANG / Il Manchester United fa sul serio per Aubameyang: secondo quanto riferisce 'talksport.com', dai Red Devils sarebbe pronta a partire, destinazione Londra, un'offerta da 80 milioni di euro.

Destinatario l', oggetto della missiva sarebbe il 30enne attaccante delindividuato dacome possibile rinforzo in attacco, un reparto che vedrà la partenza molto probabilmente di. Per l'attaccante belga si parla da tempo di Inter con calciatore e club nerazzurro che avrebbero già trovato un accordo per l'ingaggio: occorre quello il Manchester United che non si smuove dalla richiesta di 80 milioni di euro. Proprio quelli che verrebbero poi girati ai Gunners per l'ex Borussia Dortmund.