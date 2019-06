CALCIOMERCATO INTER ROMA KOLAROV / Il futuro di Aleksandar Kolarov potrebbe essere in Turchia.

'Haberturk.com' sostiene che il terzino serbo in uscita dalla Roma, e nel mirino dell'Inter, abbia raggiunto un accordo col Fenerbahce sulla base di un biennale - con opzione per una terza stagione - da 2,8 milioni di euro. Ora, però, il club di Istanbul dovrà intavolare una trattativa coi giallorossi per il cartellino.