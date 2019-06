JUVENTUS ESCLUSIVO NEROZZI ICARDI / E' partita ufficialmente l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Parte un nuovo progetto in casa bianconera terminato il ciclo Allegri, con l'ex tecnico di Napoli e Chelsea che cercherà di coniugare i risultati al bel gioco come sottolineato oggi nella conferenza stampa di presentazione dallo stesso mister di Figline Valdarno.

Sarri darà la sua impronta anche sul mercato, con la redazione di Calciomercato.it che ha intervistato in esclusiva Massimiliano Nerozzi - giornalista del 'Corriere della Sera' e del 'Corriere di Torino' - per analizzare le prossime strategie della 'Vecchia Signora' in questa finestra estiva: "Il manifesto juventino lo ha espresso Sarri in conferenza. La differenza la fanno i calciatori offensivi: ha fatto capire che, d'accordo con Paratici, se ci sarà da investire andranno a rinforzare centrocampo o attacco. Non mi aspetto che una grossa fiche da 100 milioni di euro venga giocata per arrivare ad un difensore come Koulibaly o de Ligt, ma venga spesa piuttosto per un centrocampista top come Pogba o Milinkovic-Savic.

In difesa, come prima alternativa a Chiellini e Bonucci, l'acquisto ideale sarebbe Romagnoli. Il Milan ha sempre detto di non volerlo cedere, però potrebbe essere il grande colpo nel reparto difensivo senza spendere 100 milioni".

Per l'assalto ad Icardi, Paratici e Nedved potrebbero sacrificare qualche top player in attacco: "Il big a rischio partenza alla fine può essere Dybala. La Juventus ci penserà per uno scambio con Icardi, resta sempre un'ipotesi - chiosa Nerozzi in esclusiva ai nostri microfoni - Anche perché tratta già da un anno l'ex capitano dell'Inter, ancora prima dunque di prendere Sarri. E' un centravanti sul quale il club bianconero pensa di guadagnarci sia come valore tecnico che in merito all'investimento economico, visto che si è deprezzato molto dopo aver giocato la metà delle partite quest'anno con l'Inter. Icardi nel gioco di Sarri farebbe montagne di gol".

Nerozzi conclude in esclusiva a Calciomercato.it parlando del futuro di Mandzukic e Higuain: "La Juventus vuole cedere il croato e lo ha già comunicato al giocatore. Higuain sarà più difficile, anche se faccio fatica a vederlo ancora a Torino malgrado il rapporto speciale che ha con Sarri. Ha uno stipendio molto importante: lo vedo solo all'estero, in Italia difficilmente qualcuno può permettersi il suo ingaggio".