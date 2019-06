SASSUOLO ODGAARD INTER / Operazione in uscita per il Sassuolo di Carnevali. Come riportato da 'Sky Sport', il club neroverde ha definito la cessione in prestito del giovane attaccante Jens Odgaard: il classe 1999 si trasferirà in Olanda, all'Heerenveen.

Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Il danese sarà un osservato speciale anche per l'Inter, che nonostante la cessione a titolo definitivo della passata stagione vanta un diritto di recompra sul giocatore.