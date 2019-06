JUVENTUS ESCLUSIVO NEROZZI SARRI / La Juventus riparte da Maurizio Sarri dopo la fine del ciclo Allegri. Occhi tutti puntati sull'ex allenatore di Chelsea e Napoli, oggi a battesimo nella sua nuova avventura a Torino con la presentazione ufficiale nella sala 'Gianni e Umberto Agnelli' dell'Allianz Stadium davanti ad una foltissima platea di cronisti accreditati. Nel 'Sarry-Day' la redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Massimiliano Nerozzi - giornalista del 'Corriere della Sera' e del 'Corriere di Torino' - per affrontare diverse tematiche relative all'approdo del 60enne mister di Figline Valdarno sulla panchina dei campioni d'Italia: "E' una scelta giusta, la Juventus doveva imboccare un nuovo corso anche come filosofia di gioco. Già in primavera, da quando si era capito che allenatori più grossi non sarebbero stati disponibili, la Juve ha puntato dritto su Sarri e da quello che si è visto negli ultimi anni ha fatto bene".

Con Sarri inizia un nuovo corso alla 'Vecchia Signora' rispetto alla gestione Allegri: "Penso che ci sarà un processo di osmosi, nel senso che Sarri apporterà delle novità alla Juve, così come anche la Juve cambierà Sarri - sottolinea Nerozzi - Lui stesso in conferenza ha detto che la squadra di Allegri gli piaceva per la caratteristica di saper subire anche mezz'ora gli avversari, per poi ribaltare la partita in dieci minuti. Dovrà essere bravo a cercare un compromesso.

Juventus, Nerozzi in esclusiva sulla presentazione di Sarri

Dovunque è stato ha sempre cercato di lasciare la sua impronta".

Oltre a riconfermarsi in Italia, l'obiettivo primario della Juventus resta quello di sfatare il tabù europeo: "La Champions League è veramente un connubio tra fortuna, non avere infortuni, tabellone e stato di forma. Tutti la possono vincere e tutti la possono perdere - dichiara Nerozzi ai nostri microfoni - La vinse Di Matteo che diventò allenatore quasi per caso, mentre non l'hanno vinta al Chelsea allenatori come Mourinho e Ancelotti. Sarri non si è nascosto, ha detto che vuole vincerla, ben sapendo che ci sono squadre altrettanto forti. Con lui si guarderà anche a come si arriva al traguardo e non solo al traguardo da raggiungere".

Durante la conferenza stampa inevitabili le domande sul passato al Napoli del tecnico: "Il percorso di Sarri è molto simile a quello di Conte. E' stato onesto: ha detto che quando ha lasciato il Napoli ha preferito andare all'estero invece che direttamente in un'altra società italiana, come aveva fatto in precedenza anche Conte quando andò al Chelsea. Questo per non macchiare come un tradimento emotivo il fatto di aver lasciato Napoli - spiega Nerozzi - Sono dei professionisti: Conte era la bandiera della juventinità e adesso allena l'Inter, lo stesso Sarri dopo la finale di Europa League disse che un professionista va dove c'è un progetto e una società che credano fortemente nell'uomo che hanno scelto".

Massimiliano Nerozzi, in esclusiva a Calciomercato.it, conclude parlando della lotta scudetto per la prossima stagione, con l'Inter prima rivale della Juventus: "Ci sarà un grande duello proprio con Conte. Si vede dal mercato che sta facendo l'Inter, o comunque dagli obiettivi che si è prefissa. La stessa cosa sta facendo la Juventus. Può inserirsi il Napoli, con Ancelotti che ha la possibilità di fare meglio rispetto alla sua prima stagione sulla panchina dei partenopei. Il divario con le altre rischia invece di allargarsi ulteriormente".