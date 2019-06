CALCIOMERCATO SERIE A PSG BARELLA MILINKOVIC /Leonardo al Paris Saint-Germain e la Serie A 'trema': il nuovo direttore sportivo del club francese guarda molto attentamente al nostro campionato per rinforzare la rosa a disposizione di Tuchel. Occhi puntati soprattutto ai centrocampisti, il reparto che a Parigi sarà completamente rinnovato: si legge anche così l'offerta che sarebbe partita dalle parti della Torre Eiffel con destinazione Brescia per Sandro Tonali, baby talento delle Rondinelle che in Francia vorrebbero ripercorresse la strada già intrapresa da Verratti.

Con l'abruzzese ha già duettato in Nazionale Nicolò, altro nome sul quale si è posato lo sguardo di Leonardo: il centrocampista del Cagliari ha scelto l'Inter , società con la quale c'è un accordo per un quinquennale da 2/2,5 milioni a stagione, mentre il presidente dei sardi Giulini spera in un rilancio dall'estero.

Da Barella a Milinkovic-Savic, altro obiettivo (non certo da oggi) del Psg: Leonardo avrebbe riallacciato i contatti con l'agente del centrocampista della Lazio, corteggiato dalla Juventus che al momento considera però prioritaria la pista Pogba. Da non trascurare anche il nome di Allan, vicino ai parigini a gennaio: il brasiliano del Napoli continua ad essere uno dei possibili obiettivi della società transalpina ma c'è da ridurre la distanza tra domanda e offerta. Quella tra Parigi e l'Italia non è mai stata così breve...